Tabraiz Shamsi Video: खेल के मैदान में कामयाबी हास‍िल करने के बाद क‍िसी भी ख‍िलाड़ी/टीम का जश्‍न मनाने का अंदाज अलग होता है. फुटबॉल के मैदान में गोल करने के बाद प्‍लेयर आमतौर पर दर्शक दीर्घा की ओर से दौड़ लगाते हैं और उनके सामने खुशी मनाते हैं. क्र‍िकेट में ख‍िलाड़ी आमतौर पर मैदान में ही रहकर अपने साथ‍ियों के साथ सफलता का इजहार करते हैं और आपसे में हाथ से हाथ टकराते हैं. दक्ष‍िण अफ्रीका के स्‍प‍िन गेंदबाज तबरेज शम्‍सी (Tabraiz Shamsi)सफलता के बाद जश्‍न मनाने के नए तरीके ईजाद करने के ल‍िए मशहूर होते जा रहे हैं. हाल ही में भारत के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के दौरान तबरेज शम्‍सी को व‍िकेट लेने के बाद अपने जूते को हाथ में लेकर फोन करने के अंदाज में बात करते हुए देखा गया है. अब जांसी सुपर लीग टी20 टूर्नामेंट (Mzansi Super League 2019) के दौरान स्‍प‍िन गेंदबाज तबरेज शम्‍सी को एक अलग ही अंदाज में जीत की खुशी मनाते हुए देखा गया.

WICKET! A bit of magic from @shamsi90 #MSLT20 pic.twitter.com/IxMqRYF1Ma

इस टूर्नामेंट में पर्ल रॉक्‍स की ओर से खेलते हुए तबरेज शम्‍सी ने डेविड म‍िलर (David Miller)का व‍िकेट हास‍िल क‍िया तो जादूगर की सी स्‍टाइल में रुमाल को लंबी स्‍ट‍िक में 'बदलकर' अलग ही अंदाज में खुशी जताई. इस मैच में डेव‍िड म‍िलर डरबन हीट टीम की ओर से खेल रहे थे. शम्‍सी का इस अंदाज में जश्‍न मनाने का वीड‍ियो जल्‍द ही सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गया. फैंस ने इसको लेकर रोचक कमेंट क‍िए.

Tabraiz Shamsi's celebration. This is some crazy stuff. pic.twitter.com/keMDKefw0M