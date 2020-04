कोरोनावायरस के कहर के बीच शुरू किया गया यह टी-10 टूर्नामेंट, जानिए पूरा शेड्यूल और कहां होगा Live Telecast

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया में खेल गतिविधियों को रोक दिया गया है. यहां तक की आईपीएल (IPL 2020) जैसे बड़े टूर्नामेंट को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. लेकिन किकेट फैन्स के लिए एक बड़ी खबर है. कोरोना के खतरे के बीच ताइवान में टी10 लीग (Taipei T10 League 2020) का आयोजन किया जा रहा है. बता दें कि 25 अप्रैल से यानि आज से इस लीग की शुरूआत होने वाली है. इस लीग में कुल 8 टीमें खेल रही है.Taipei T10 League 2020 के सभी मैच शनिवार और रविवार को खेले जाने हैं. इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 17 मई को खेला जाएगा. बता दें कि इस टूर्नामेंट में सिंचू टाइटंस, ताइवान डेयरडेविल्स, टीसीए इंडियंस, चेयाई स्विंगर्स, पीसीसीटी यूनाइटेड, आईसीसीटी स्मैशर्स, ताइवान ड्रैगंस और एफसीसी फॉर्मोसांस टीमें हिस्सा ले रही हैं. ताइवान टी10 लीग में खेलने वाली टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है. पहले ग्रुप में डेयरडेविल्स, टाइटंस, ड्रैगंस और इंडियंस की टीमें हैं तो वहीं, दूसरे ग्रुप में स्विंगर्स, यूनाइटेड, स्मैशर्स और एफसीसी फोरोमसैन्स की टीमें हैं.

Taipei T10 League Battle is on, get ready to grab action packed crackerjack league

