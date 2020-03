तमीम इकबाल होंगे बांग्लादेश की वनडे टीम के नए कप्तान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अनुभवी सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त करने का फैसला किया है. रविवार को बीसीबी की कार्यकारी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. तमीम इस पद पर मशरफे मुर्तजा का स्थान लेंगे, जिन्होंने पांच साल तक वनडे की कप्तानी छोड़ने का फैसला ल‍िया है. बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन ने हालांकि यह नहीं बताया कि तमीम का कार्यकाल कितने समय का होगा लेकिन उन्होंने इतना जरूर संकेत दिया है कि तमीम को 'लांग टर्म कैप्टन' के तौर पर देखा जा रहा है.

हरभजन सिंह ने अपनी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम में इन तीन भारतीयों को दी जगह

The Bangladesh Cricket Board (BCB) today announced opening batsman @TamimOfficial28 as the Bangladesh ODI Captain. The decision was made at the 8th meeting of the BCB Board of Directors.https://t.co/3uCm0DvRN3