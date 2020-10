कोहली के साथ मिलकर भारत को U-19 विश्व कप जीताने वाले बल्लेबाज ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास

भारत के अंडर-19 (2008) विश्व कप (India U-19 Cricket) विजेता टीम के सदस्य रहे बल्लेबाज तन्मय श्रीवास्तव (Tanmay Srivastava) ने शनिवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने नये सपने देखे हैं, जिस पर काम करने की बड़ी महत्वकांक्षा है. बायें हाथ के इस तीस साल के बल्लेबाज ने सोशल मीडिया के जरिये संन्यास की घोषणा की, लेकिन अपने आगे कि योजना के बारे में नहीं बताया. कानपुर में जन्में इस क्रिकेटर ने ट्वीट किया, ‘‘ यह मेरे क्रिकेट करियर को अलविदा कहने का समय है. मैंने यादें और दोस्त बनाने के साथ जूनियर क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और अंडर -19 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया जिससे टीम के साथ कप लेकर घर (देश) लौटा.

It's time to bid adeu to my cricketing playing career! I've built memories, made friends, achieved the best I could in these years playing Junior Cricket, Ranji Trophy and most importantly being a good performer in U-19 World Cup,2008 and bringing the cup home with the team!! pic.twitter.com/gYCvPGNV5g