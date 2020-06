दो क्रिकेटरों की मौत के बाद पाक के इस क्रिकेटर ने कोरोना को दी मात, ठीक होने के बाद दिया ऐसा रिएक्शन

बता दें कि पाकिस्तान के लिए तौफीक ने अपने करियर में 44 टेस्ट औक 22 वनडे मैच खेले हैं. उमर ने टेस्ट में 7 शतक और 14 अर्धशतक जमाए हैं तो वहीं वनडे में 3 अर्धशतक जमाने में सफल रहे. साल 2001 के दौरान तौफीक उमर पाकिस्तान क्रिकेट के अहम सदस्य रहे थे.

Former Pakistan opener Taufeeq Umar revealed that he has recovered from #COVID19. Taufeeq Said "After spending 2 weeks in isolation my test reports have come negative. Allah has been very kind to me. Everyone must take care of themselves & follow precautionary measures." #Cricket