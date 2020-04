टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज फिजियो ने दी कोरोनावायरस ब्रेक में खिलाड़ियों को यह अहम सलाह

भारत के पूर्व दमखम और अनुकूलन कोच शंकर बसु का मानना है कि मैदान पर दौड़े बिना फिटनेस बनाये रखना तेज गेंदबाजों के लिए मुश्किल होगा. इसके साथ ही उन्होंने क्रिकेटरों को लॉकडाउन के दौरान ‘स्क्रीन टाइम' कम से कम रखने की सलाह भी दी. बसु 2015 से 2019 के बीच भारतीय टीम के साथ थे. उन्होंने तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी के साथ काफी काम किया है. भारतीय कप्तान विराट कोहली ट्रेनर शंकर बसु को अक्सर अपनी फिटनेस का श्रेय देते रहे हैं. विराट ने खुद और टीम इंडिया की फिटनेस इस स्तर पर ले जाने के लिए शंकर बसु को जमकर सराहा है.

