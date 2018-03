टीम इंडिया 'मिशन युवा टेस्ट' के साथ श्रीलंका रवाना, जानिए 8 अहम बातें

And we are all ready to Jet Set Go!Here we come! #TeamIndiapic.twitter.com/GI1iczAmNC — BCCI (@BCCI) March 4, 2018

Rohit Sharma to lead second-string India side in Nidahas Trophyhttps://t.co/BStDjgDZznpic.twitter.com/JZST2OutJJ — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 25, 2018

रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम श्रीलंका में मंगलवार से शुरू हो रही निदाहस टी-20 ट्राई सीरीज में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका रवाना हो गई. टीम इंडिया के लिए यह सीरीज हार-जीत से ज्यादा उन युवा खिलाड़ियों के नजरिए से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें सेलेक्टरों ने अगले साल इंग्लैंड में खेले जाने वाले फिफ्टी-20 विश्व कप के मद्देनजर मौका दिया है.टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी श्रीलंका के लिए रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर काफी रिलैक्स दिखाई पड़े. और इन सभी खिलाड़ियों ने जमकर सेल्फियां लीं और प्रशंसकों के साथ भी फोटो खिंचवाए. चलिए कुछ अहम बातें जान लीजिए.सेलेक्टरों ने 6 युवाओं को मौका दिया है. ये युवा दीपक हूडा, वॉशिंगटन सुंदर, विजय शंकर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत हैं. मतलब यह कि यह टीम युवाओं की फौज है. यह देखने वाली बात होगी कि कौन कितना असर छोड़ेगा.भारतीय टीम में दो विकेटकीपर हैं. दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत. अब ऐसे में यह चर्चा अभी से जोर पकड़ चुकी है कि फाइन इलवेन में किसे जगह मिलेगी. और टीम इंडिया किस संयोजन के साथ मैदान पर उतरेगी.

Fixture of the Nidahas Trophy 2018. pic.twitter.com/YqqtmakZ3I — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 3, 2018

Bangladesh squad for the Nidahas Trophy 2018. Shakib Al Hasan has been ruled out due to injury. Mahmudullah to lead the side. pic.twitter.com/1kgMWn13Mn — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 3, 2018

Join us LIVE from 6-18 March 2018, as we celebrate Sri Lanka's 70th year of Independence. Three nations Bangladesh, Sri Lanka & India will come together to celebrate cricket in Nidahas Tri-series Trophy in Sri Lanka@BCCI@OfficialSLC@BCBtigerspic.twitter.com/uFzpiGyv0X — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) March 1, 2018

टीम चयन को लेकर भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास में दो हजार से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का टूर्नामेंट के लिए चयन न होना अभी भी क्रिकेटप्रेमियों को नहीं पच पा रहा है.तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ दो मैच खेलेंगी. भारत अपने चार मैच 6, 8, 12 और 14 मार्च को खेलेगा. फाइनल मुकाबला 18 मार्च को प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएग.स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल-हसन के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चोटिल होने से बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा. बांग्लादेश के लिए इससे उबरना आसान नहीं होगा. अब महमूदुल्लाह टीम की कमान संभालेंगेपिछले हफ्ते ही महान श्रीलंकाई बल्लेबाज जयवर्धने बतौर मेंटोर के रूप में राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ गए हैं. यह दिग्गज खिलाड़ी लगातार श्रीलंका टीम के साथ नेट अभ्यास में खिलाड़ियों की हर तरह से मदद कर रहा है. अब फायदा कितना होगा, यह जल्द ही आपको पता चलेगा.भारतीय सितारे भले ही श्रीलंका में न खेल रहे हों, लेकिन टूर्नामेंट की चमक पूरी तरह बरकरार है. इसका सबूत है कि दो सौ से ज्यादा पत्रकार इस टूर्नामेंट को कवर करेंगे. इतने एक्रिडिएशन कार्ड श्रीलंका बोर्ड जारी कर चुका है.भारत में डीडी स्पोर्ट्स, डी स्पोर्ट्स और रिश्ते सिनेपलेक्स पर उपलब्ध रहेंगे. डी स्पोर्ट्स अंग्रेजी, तो रिश्ते सिनेप्लेक्स/एचडी हिंदी कमेंट्री प्रसारित करेगा. जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं, वे क्रिकेटप्रेमी डीस्पोर्ट्स की अधिकृत वेबसाइट, या जियो टीवी लाइव एप्प का रुख कर सकते हैं.तो तैयार हो जाइए मैचों का लुत्फ उठाने के लिए. यह सही है कि टीम इंडिया के साथ सितारा खिलाड़ी नहीं हैं. लेकिन यही बात टीम का आकर्षण भी हैं क्योंकि करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी कई युवाओं के स्टार बनने का इंतजार कर रहे हैं. भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैच शुरू होंगे