ऐसे कप्तान जिनकी कप्तानी में वनडे में कभी नहीं हारी भारतीय टीम

भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket) के इतिहास में कई ऐसे कप्तान हुए हैं जिनकी कप्तानी काफी चर्चा में रही. चाहे वो कपिल देव हों या फिर धोनी, दोनों ने भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाया. इन दो कप्तानों के अलावा सौरव गांगुली और विराट कोहली ने आक्रमक कप्तानी कर विदेशी टीम को खूब परेशान किया. इन चारों कप्तानों का रिकॉर्ड शानदार रहा है, वहीं, भारतीय क्रिकेट में ऐसे भी कप्तान हुए हैं जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे मैचों में हार का सामना करना नहीं पड़ा है. इन खिलाड़ियों को जब भी मौका मिला कप्तानी करने का उसमें खड़ा उतरे और भारत को जीत दिलाई. ऐसे में बात करते हैं उन भारतीय कप्तानों के बारे में जिसकी कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे में हार नहीं बल्कि जीत मिली.

Happy Birthday, Gautam Gambhir

- Scored 75 v Pakistan in WT20 2007 final & hit 97 v SL in WC 2011 final

- Led KKR to 2 IPL titles (2012 & 2014)

- Has 100% record as ODI captain (6/6)

- Batted 637 mins in Napier to save the Test v NZ in 2009@GautamGambhirpic.twitter.com/GDZWxzsITN