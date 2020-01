न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान रविवार को, इन खिलाड़ियों पर है सेलेक्टरों की नजर

बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति रविवार को मुंबई में बैठक कर न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान करेगी. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 जनवरी को होने वाले आखिरी वनडे के एक दिन बाद न्यूजीलैंड दौरे के लिए रवाना हो जाएगी. इस मामले से संबंध रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान रविवार को होगा और टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरू में खेले जाने वाले तीसरे वनडे के एक दिन बाद न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी. कुल मिलाकर टीम इंडिया का यह न्यूजीलैंड दौरा काफी अहम है. भारत ए टीम भी पहले न्यूजीलैंड ए के खिलाफ वहां मैच खेलेगी. और कई खिलाड़ियों पर सेलेक्टरों की नजर है. न्यूजीलैंड दौरे में भारत दो टेस्ट, पांच टी20 और तीन वनडे मैच खेलेगी

India Cricket team's 2019 success in a picture ! Proud of you guys, we can achieve anything ☺️ https://t.co/OcaRRyzP8C