Charulata Patel: टीम इंड‍िया की 'सुपरफैन' चारुलता पटेल (Charulata Patel) का 87 वर्ष की उम्र में न‍िधन हो गया है. चारुलता उस समय चर्चा में आई थीं जब वे वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) के दौरान भारतीय टीम (Indian Team) का मैच देखने के ल‍िए स्‍टेड‍ियम पहुंची थीं. व‍िराट कोहली (Virat Kohli) की टीम की हौसला अफजाई करते हुए उनके फोटो सोशल मीड‍िया पर वायरल हुए थे. उसके बाद 'सुपरफैन दादी' का नाम म‍िल गया था. बुजुर्ग दादी चारुलता भारतीय टीम के कप्‍तान व‍िराट की बल्‍लेबाजी की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं. भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने चारुलता के न‍िधन की जानकारी देते हुए क्र‍िकेट के प्रत‍ि उनकी दीवानगी को याद क‍िया (Superfan Charulata Patel Dies). बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में ल‍िखा, 'टीम इंड‍िया की सुपरफैन चारुलता पटेल जी हमेशा हमारे द‍िल में रहेंगी. उनका खेल के प्रत‍ि जुनून हमें प्रेर‍ित करता रहेगा. ईश्‍वर उनकी आत्‍मा को शांत‍ि प्रदान करे.'

'क्र‍िकेट के भगवान' Sachin Tendulkar इन कामों से भी करते हैं लोगों के द‍िलों पर राज..

#TeamIndia's Superfan Charulata Patel ji will always remain in our hearts and her passion for the game will keep motivating us.



May her soul rest in peace pic.twitter.com/WUTQPWCpJR