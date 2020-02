TENNIS: इसलिए रोजर फेडरर इस बार फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगे

स्विटजरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर (Roger Federer) के समर्थकों के लिए निरासा भरी खबर है. फेडरर (Roger Federer) ने दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया है. 38 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि बुधवार को ही उनकी ऑथ्रेस्कोपिक सर्जरी हुई है. इसके बाद अब वह इंडियन वेल्स और फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगे.

BREAKING: Roger Federer will miss Indian Wells and Roland Garros, among other tournaments, after undergoing arthroscopic knee surgery.



"After the procedure, the doctors confirmed that it was the right thing to have done," the Swiss wrote on Instagram.https://t.co/D9zMRGDURW