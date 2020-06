कुछ ऐसे रिद्धिमान साहा के पिता कर रहे हैं बेटे की विकेटकीपिंग प्रैक्टिस में मदद

साहा ने कहा, ‘‘मेरे अपार्टमेंट के अंदर जो भी ड्रिल संभव है, मैं वह कर रहा हूं. इसलिए मैं आखों और हाथों के सामंजस्य वाली कई ड्रिल करता हूं जो विकेटकीपरों के लिए बेहद जरूरी हैं. कभी कभी मैं दीवार पर सॉफ्टबॉल मारता हूं और फिर गेंद को कैच करता हूं जिससे कि क्रिकेट खेलने का अहसास बना रहे.' उन्होंने कहा, ‘‘कभी-कभी मेरे पिता (प्रशांत साहा) भी फ्लैट के अंदर मेरी मदद करते हैं.'

क्या फ्लैट के अंदर कूदने और कैच का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त जगह है? साहा भाग्यशाली हैं कि उनके घर में ऐसा है. साहा ने कहा, ‘‘हां, मैं दोनों तरफ मूव कर सकता हूं और कैच पकड़ सकता हूं.' यह पूछने पर कि क्या यह ब्रेक कंधे की सर्जरी के कारण 2018-2019 के ब्रेक की तरह है, साहा ने कहा कि यह उस समय से बेहतर है. भारतीय राष्ट्रीय टीम के स्ट्रैंथ एवं अनुकूलन कोच निक वेब ने सभी के लिए व्यक्तिगत ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया है. साहा ने कहा कि उनके पास कुछ उपकरण हैं लेकिन अपार्टमेंट के अंदर परिवार की मौजूदगी में नियमित वर्जिश कर पाना संभव नहीं है.

Thank You @ajinkyarahane88 for nominating me. I am staying safe by staying home. I nominate @RishabhPant17@RealShubmanGill@PrithviShaw up next! pic.twitter.com/ePfKXxy2Cg