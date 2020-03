कुछ ऐसे सौरव गांगुली और पीवी सिंधु ने किया कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों की मदद का ऐलान

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी (PV Sindhu) सिंधु ने कोरोनावायरस के कारण प्रभावित हो रहे लोगों की अपने-अपने तरीके से मदद का ऐलान किया है. इनसे पहले गौतम गंभीर और पठान बंधुओं की भी लोगों की मदद की तस्वीर सामने आयी थी. और अब जबकि यह सिलसिला चल पड़ा है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खिलाड़ी देश के सामने आ खड़े हुए इस सबसे बड़े संकट के समय सामाजिक स्तर पर मदद को सामने आएंगे.

I hereby donate an amount of Rs 5,00,000/- each (Rs five lakhs ) towards the "Chief Ministers Relief Fund"

for the States of Telangana and Andhra Pradesh to fight against COVID-19. @TelanganaCMO@AndhraPradeshCM