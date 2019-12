इस वजह से Rohit Sharma को है अंडर-19 टीम के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद

भारत की सीनियर टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने माना है कि विश्व कप के लिए जाने वाली अंडर-19 टीम काफी मजबूत है और यह टीम दक्षिण अफ्रीका में अपने खिताब की रक्षा करने पूरा दमखम झोंक देगी. यू-19 विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन 16 टीमों के बीच खेला जाना है. इन टीमों को चार ग्रुप में विभाजित किया गया है. प्रियम गर्ग भारत की कप्तानी करेंगे. यह विश्व कप 17 जनवरी से नौ फरवरी के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम को ग्रुप-ए में जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है. हर ग्रुप से दो टॉप टीमें सुपर लीग स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी।

