कुछ ऐसे अनिल कुंबले ने 21 साल पहले पाकिस्तान को किया था पस्त, परफेक्ट टेन VIDEO

भारतीय क्रिकेट इतिहास में दिग्गज क्रिकेटरों ने एक से बढ़कर एक कारनामे किए हैं. बल्लेबाजों ने कीर्तिमानों की झड़ी लगाई है, तो वहीं गेंदबाजों ने भी एक से बड़े एक रिकॉर्ड अपनी झोली में डाले हैं, लेकिन जो कारनामा अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने सात फरवरी साल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला (अब अरुण जेटली) स्टेडियम में किया, वह हमेशा करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की यादों में रचा-बसा रहेगा. अनिल कुंबले (Anil Kumble) की यह एक ऐसी उपलब्धि रही, जो हर पेशे से जुड़े भारतीय को गौरवान्वित करती रहेगी.

On this day 1999 perfect 10 by @anilkumble1074 sir against pakistan @BCCI @TheRealPCB pic.twitter.com/PBvdbtwAXk

पाकिस्तान को यह टेस्ट मैच जीतने के लिए 420 रन बनाने थे. और पाकिस्तानी ओपनरों सईद अनवर और शाहिद आफरीदी ने पहले विकेट के लिए 101 रन जोड़कर लक्ष्य को पाने के संकेत भी दे दिए थे, लेकिन पारी के 24.2 ओवर से अनिल कुंबले की आंधी जो शुरू हुई, फिर वह तभी जाकर थमी, जब पाकिस्तान पूरी तरह 'जमींदोज' हो गया.

Perfect 10#OnThisDay in 1999, @anilkumble1074 became only the second man (after Jim Laker) to take all 10 wickets in a test inngs - 10/74 v Pakistan.



Fall of wickets:

S Afridi

Ijaz A

Inzamam

M Yousuf

Moin K

S Anwar

Saleem M

Mushtaq A

Saqlain M

W Akrampic.twitter.com/EpgnMdzyCu