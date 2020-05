बाबर आजम ने मदर्स-डे पर मां को कहा शुक्रिया, साझा की दिल को छूने वाली इमोशनल स्टोरी

मदर्स-डे के मौके पर जहां टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सहित कई खिलाड़ियों ने अपनी माता के प्रति प्यार और सम्मान जताया, तो दूसरे देशों के खिलाड़ी भी पीछे नहीं रहे. समय गुजरने के साथ ही दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में खुद को शुमार करा चुके पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) ने मदर्स-डे(MothersDay) पर अपनी मां से जुड़ी खास यादें अपने चाहने वालों के साथ शेयर की हैं. भारतीय खिलाड़ियों से अलग बाबर आजम (Babar Azam) ने अपनी मां के साथ खुद की तस्वीर पोस्ट करते हुए बहुत ही भावक और प्रेरणादायक किस्सा अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया.

Mama Ji,



The first bat I purchased was of 1500 PKR. This was your entire saving but you gave it to me. You believed in me when others didn't. Every inch of mine is indebted to you. I love you so much.



Plz regard your mothers. Heaven lies under her feet. #MothersDay#RiseAndRisepic.twitter.com/ZntIgW9a9m