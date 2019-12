कुछ ऐसे आदत से मजबूर Javed Miandad ने CAA को लेकर भारत के खिलाफ फिर उगला जहर

जावेद मियांदाद (Javed Miandad) को तो आप जातने ही हैं..!! कितने बुद्धिमान हैं, पूरी दुनिया वाकिफ है! ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, जब ये भाई साहब बॉर्डर पर तलवार लहराते दिखाई पड़े थे. भारत के खिलाफ गाहे-बेगाहे जहर उगलते रहते हैं. और अब एक बार फिर से आदत से मजबूर जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने फिर से भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है! पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने आईसीसी से भारत का दौरा करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि साल 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पर बस पर फायरिंग की घटना के बाद से करीब दस साल बाद हाल ही में श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा किया था. मतलब दस साल दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आयी. और अब जब अपने घर पर पाकिस्तान ने 1-0 से सीरीज जीत ली, तो जावेद मियादांद की लंबे से खामोश पड़ी जुबान ने फिर से आग उगलना शुरू कर दिया. जावेद मियांदाद के जहर उगलने का का कारण भी सिटिजन अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) बना है.

ICC Should Come Forward And Tell India Is Not A Safe Place: Javed Miandad Former Pakistan cricketer Javed Miandad has again raised his voice against India. He has commented on India's present adversity and has requested to the International Cricket Cou... https://t.co/l8STawNT6bpic.twitter.com/gIbyCS2Ipu