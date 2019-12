कुछ ऐसे Bhuvneshwar Kumar की चोट ने एनसीए की कार्य प्रणाली की पोल खोल दी

भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar kumar) की चोट ने एक बार फिर 'भानुमती के पिटारे' को खोल दिया है. इस चोट ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में काम कर रहे विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने भुवनेश्वर को क्लीन चिट दे दी थी. अब ऐसी खबरें हैं कि हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने भी रीहैब के लिए एनसीए जाने से मना कर दिया है. बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि प्रोटोकॉल के मुताबिक अनुबंधित खिलाड़ियों को रीहैब के लिए एनसीए जाना पड़ता है, लेकिन पंड्या और बुमराह ने साफ कर दिया है कि वह बेंगलुरु नहीं जाएंगे।

Another injury setback for Bhuvneshwar Kumar



He will miss the ODI series against West Indies#INDvWIpic.twitter.com/65VszxANsH