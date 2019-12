कुछ ऐसे CAB ने किया Devang Gandhi का बचाव मतलब मनोज तिवारी...

बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयनकर्ता देवांग गांधी को (Debang Gandhi)को बंगाल के ड्रेसिंग रूम में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर बाहर निकाल दिया गया. देवांग को यहां ईडेन गार्डन मैदान पर बंगाल और आंध्र प्रदेश के खिलाफ जारी रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन मेजबान टीम के ड्रेसिंग रूम से बाहर किया गया. उन्हें रणजी ट्रॉफी मैच के बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी सौमेन कर्माकर ने बाहर निकाला. यह घटना उस समय की है जब बंगाल के सीनियर खिलाड़ियों ने देवांग के ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करने को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक प्रोटोकॉल पर सवाल उठाए भ्रष्टाचार निरोधक प्रोटोकॉल के अनुसार मैच के लिए चुने गए खिलाड़ी और टीम सपोर्ट स्टाफ ही ड्रेसिंग रूम में मौजूद रह सकते हैं.

