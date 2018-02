कुछ ऐसे हरभजन सिंह के साथ रिश्ता बनाया कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने! दिग्गज स्पिनर फूले नहीं समा रहे

खास बातें दिग्गज ऑफ स्पिनर ने ट्वीट पर खुशी जाहिर की ट्रूडो का शुक्रिया अदा किया हरभजन सिंह ने उम्मदी है सर आपका भारत दौरा आनंद भरा रहा होगा: हरभजन

Congratulations #Bsports great to see Canadian prime minister wearing Canadian cricket shirt and supporting the game.. @CanadaCricket can become really big. Sir hope u had a trip to india @JustinTrudeau best regards @bhajjisportspic.twitter.com/NgzoDefLgA — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 23, 2018

Prime Minister Justin Trudeau meets with representatives of Cricket Canada and young cricketers while visiting a cricket pitch at the Modern School in New Delhi, India. pic.twitter.com/aazcPmtv6r — CanadianPM (@CanadianPM) February 22, 2018

भारत के लंबे दौरे पर आए कनाडाई प्रधानमंत्री इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. फिर चाहे बात ताजमहल देखने जाने की हो, या उनकी ड्रेसिंग स्टाइल की, या फिर क्रिकेट मैदान की. ट्रूडो अपनी हर अदा से मीडिया का आकर्षण और सुर्खियां बटोर रहे हैं. भारत में उनके बहुत चाहने वाले हैं. और अब इसमें टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है. कारण यह है कि कनाडा पीएम का इस दिग्गज स्पिनर के साथ एक अलग ही रिश्ता जुड़ गया है!दरअसल वीरवार को जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी में अपने परिवार के साथ एक क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. इस कार्यक्रम में भारतीय पूर्व दिग्गज कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव ने भी हिस्सा लिया था. जहां कपिल देव ने ट्रूडो के बेटे के लिए टेनिस बॉल से गेंदबाजी की, तो अजहरुद्दीन भले ही बल्लेबाजी के टिप्स देते दिखाई पड़े. लेकिन इसी कार्यक्रम में न होने के बावजूद ट्रूडो ने हरभजन सिंह से रिश्ता जोड़ लिया था. और जब भज्जी का इस बात पर ध्यान गया, तो उन्होंने ट्वीट करके कनाडाई प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया.बता दें कि हरभजन सिंह की कंपनी कनाडा क्रिकेट टीम की प्रायोजक है. शायद इस बात की जानकारी जस्टिन ट्रूडो को भी बहुत ही अच्छी तरह से रही होगी. यही वजह रही होगी कि उन्होंने भज्जी को उनके हक का सम्मान दिया. और वह जब लाल रंग की टी-शर्ट में नई दिल्ली में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, तो ट्रूडो के इस अंदाज ने भज्जी को गद्गगद कर दिया.

#WATCH: Canadian Prime Minister #JustinTrudeau along with his children at a cricket ground in #Delhi. Former Indian captains Kapil Dev & Mohd Azharuddin also present. pic.twitter.com/qJmKhtrNMX — ANI (@ANI) February 22, 2018

दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने इस कार्यक्रम में हरभजन की कंपनी बी-स्पोर्ट्स की टी-शर्ट पहनी हुई थी. वास्तव में यह किसी भी कंपनी के लिए यह बहुत ही सम्मान की बात है. और जब भज्जी ने ट्रूडो की तस्वीरें देखीं, तो उन्होंने इसके लिए ट्वीट करके कनाडाई पीएम की शुक्रिया अदा किया.