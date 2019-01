कुछ ऐसे चेतेश्वर पुजारा के 'शब्दों' ने रणजी क्वार्टरफाइनल में सौराष्ट्र टीम में भरा आत्मविश्वास

रिकार्ड लक्ष्य हासिल कर रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली सौराष्ट्र (Saurashtra) की टीम के कप्तान और तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने टीम को विश्वास दिलाया था कि वह जीत सकते हैं. सौराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश (SaurashtravUttarPradesh) द्वारा रखे गए 372 रनों के लक्ष्य को हासिल कर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में हासिल किया गया अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है. इससे पहले असम ने 2008-09 में सर्विसेस के खिलाफ 371 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था.

Is there anything Cheteshwar Pujara can't do?



His latest incredible feat was to inspire his domestic side Saurashtra to a record Ranji Trophy chase.



READ ????https://t.co/6i7BcSlRnapic.twitter.com/stJaEBggCS