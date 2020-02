कुछ ऐसे कोच रवि शास्त्री ने अपनी 39 साल पुरानी परफॉरमेंस को किया याद

मुंबईया भाषा में ‘खड़ूस'कहे जाने वाले रवि शास्त्री (Ravi Shastri) आम तौर पर जज्बात जाहिर नहीं करते, लेकिन बेसिन रिजर्व पर पहुंचकर वह यादों के गलियारों में चले गए चूंकि इसी मैदान पर 39 साल पहले उन्होंने भारत के लिये पहला टेस्ट खेला था. बड़ी बड़ी आंखों वाले शास्त्री (Ravi Shastri)ने 39 साल पहले 19 वर्ष की उम्र में भारत की 151वें नंबर की टेस्ट कैप पहनी थी. बेसिन रिजर्व पर ठंडी हवाओं के बीच छह फुट लंबे इस युवा क्रिकेटर को तीन स्वेटर पहनने पड़े थे.

They say what goes around comes around. Tomorrow, Same day same ground same team same city I made my Test match debut 39 years ago. Unreal. #LoveTestCricket#NZvsIND#Wellingtonpic.twitter.com/75syib0DFo