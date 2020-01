कुछ ऐसे आम से लेकर खास ने राहुल द्रविड़ को दी जन्मदिन की बधाई

खास बातें द्रविड़ हुए 47 के ! Happy Birth Day Rahul Dravid ! बार-बार ये दिन आए...!

भारतीय क्रिकेट इतिहास के महामतम बल्लेबाज राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) आज शनिवार को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो आम से लेकर खास तक और खास से लेकर संस्थाओं तक के शुभकामना संदेशों ने द्रविड़ (HappyBirthdayRahulDravid) के जन्मदिन को बहुत ही यादगार बना दिया है. वास्तव में बहुत साधारण तरीके से जिंदगी जीवन वाले द्रविड़ से ज्यादा उनके जन्मदिन का उत्साह उनके चाहने वालों के भीतर दिखा. राहुल द्रविड़ (Happy Birth Day Rahul Dravid) को बधाई संदेश सोशल मीडिया पर भर पड़े हैं. चलिए आप जान लीजिए कि किस-किस दिग्गज और संस्था ने द्रविड़ को कैसे जन्मदिन की बधाई दी. बीसीसीआई ने द्रविड़ की पारी का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए बधाई दी है

Wishing The Wall - Rahul Dravid a very Happy Birthday. His exploits in Test cricket are well known but we thought we would relive one of his knocks in ODIs against New Zealand.

#HappyBirthdayRahulDravidpic.twitter.com/psUsTPw8Xt — BCCI (@BCCI) January 11, 2020

सचिन तेंदुलकर ने भी राहुल द्रविड़ को उनके जन्मदिन पर याद किया

Happy Birthday Jammy! The way you batted always created huge jams for the bowlers. Have a great one my friend. pic.twitter.com/JzCh9XW9iW — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 11, 2020

वीरेंद्र सहवाग हमेशा की तरह इस बार भी अनूठे अंदाज में सामने आए

From my understanding, I thought grinding only happens in the kitchen in the Mixer Grinder, but Dravid taught one can grind on the cricket pitch as well. We had it All when we had the Wall !#HappyBirthdayRahulDravidpic.twitter.com/eUVkpTtF8n — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 11, 2020

रैना सक्रिया क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन साथियों को बधाई संदेश जरूर देते हैं

Happy birthday to The Wall. An inspiration to millions -- wishing you all the luck & happiness today and always. #HappyBirthdayRahulDravidpic.twitter.com/RrWTS1yqnP — Suresh Raina (@ImRaina) January 11, 2020

द्रविड़ की इस प्रशंसिका का अंदाज देखिए

पाकिस्तानी प्रशंसक भी द्रविड़ को जन्मदिन की बधाई देने में पीछे नहीं रहे

Once Harsha Bhogle Said "Ask Him to Walk On the Water & He'll Say How Many Kilometers?"



I Mean He Has Done Everything What a Cricketer Can Do For his Country



Role Model For Millions

Down to Earth #HappyBirthdayRahulDravid#RahulDravid#TheWall — Mani (@ManiTweets14) January 10, 2020

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी जन्मदिन की बधाई देने का वीडियो भी अनूठा है

Steve Smith's run of dot balls made us think of another famous SCG dry spell - this time it was Rahul Dravid's 40 consecutive dots in 2008!#AUSvNZ#AUSvINDpic.twitter.com/xArETgVYVq — cricket.com.au (@cricketcomau) January 3, 2020

