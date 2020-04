कुछ ऐसे डीन जोंस ने याद किया ऋषि कपूर को, पुरानी तस्वीर की साझा

बॉलीवुड के सदाबहार ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के निधन से भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी क्रिकेटर भी खासे दुखी हैं. और यह ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की देश के बाहर लोकप्रियता और उनके क्रिकेटप्रेम या क्रिकेटरों के प्रति उनके सम्मान के बारे में बताता है. जहां भारतीय पूर्व व वर्तमान क्रिकेटर लगातार ऋषि कपूर को श्रृद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोंस ने भी ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के निधन पर दुख प्रकट पिछले दो के भीतर दो बॉलीवुड हस्तियों के निधन को बहुत दी दुखद बताते हुए इरफान खान को भी याद किया.

I am so saddened to hear of the passing of #RishiKapoor

What a beautiful man he was.. he loved his cricket and Bollywood is in shock with 2 Legends passing #IrrfanKhan@SrBachchanpic.twitter.com/5zUsfq1fUz