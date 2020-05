इंग्लिश क्रिकेटर शुरू करेंगे अभ्यास, बॉलरों को करना होगा इन दिशा-निर्देश का सख्ताई से पालन

इंग्लैंड के क्रिकेटर वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ पूर्व निर्धारित टेस्ट सीरीज से पहले जब अगले सप्ताह अभ्यास पर लौटेंगे तो उनमें से प्रत्येक को खुद के उपयोग के लिये गेंदों का एक बॉक्स सौंपा जाएगा जिन पर वे लार नहीं लगा सकते हैं. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी सभी गतिविधियां जुलाई तक निलंबित कर रखी हैं. उन्होंने कहा कि इन गर्मियों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिये 30 क्रिकेटरों को तैयार रखा जाएगा. अभ्यास सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगा. अभी फिलहाल गेंदबाज ही अभ्यास शुरू करेंगे और गेंद के इस्तेमाल को लेकर कई दिशा-निर्देशों का पालन बॉलरों को सख्ती के साथ करना होगा.

We have confirmed that our players will return to individual training from next week.