शादी की तीसरी सालगिरह पर विराट और अनुष्का ने एक-दूसरे को दी बधाई, तो फैंस ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया

विराट कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बहुत ही छोटा संदेश लिखने के साथ ही शादी की तस्वीर पोस्ट किया. भारतीय कप्तान ने लिखा, "तीसरा साल और जीवनभर साथ ही ओर अग्रसर." विराट कोहली के इस संदेश पर उनके चाहने वालों ने उन्हें बधाई संदेश भेजे. हमेशा की तरह ही कोहली को मैसेज को बड़ी संख्या में लाइक और रीट्वीट किया गया. चलिए कोहली के संदेश पर उनके चाहने वालों के संदेश भी देख लीजिए:-

“Here's to another year of being great together!”

Happy 3rd Anniversary @imVkohli and @AnushkaSharma#HappyAnniversaryVirushka#Virushkapic.twitter.com/x6d7kQYfTQ