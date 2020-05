कुछ ऐसे पूर्व कप्तान यूनुस खान ने किया शोएब अख्तर के पीसीबी के लिए कड़े शब्दों का समर्थन

पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) जब भी मुंह खोलते हैं, तो कोई न कोई आफत जरूरत होती है! पिछले दिनों अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथ लिया, तो पीसीबी ने पूर्व सीमर पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया. बहरहाल, अब पूर्व कप्तान यूनुस खान (Waqar Younis) के रूप में शोएब को अपना कद्दावर समर्थक मिला है, जिन्होंने कहा है कि शोएब ने जो कुछ भी पीसीबी को लेकर कहा है, वह एकदम सही है. यूनुस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शोएब का समर्थन करते हुए कहा कि शोएब अख्तर ने क्या शानदार और कड़वा सच कहा है! बिना किसी बात से समझौता किए इतनी सफाई और बेबाकी से बोलने के लिए रीढ़ चाहिए! पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देश की क्रिकेटर और खिलाड़ियों की भलाई के लिए शोएब के शब्दों की समीक्षा करनी चाहिए. मैं शोएब के साथ हूं.

What a befitting and bitter truth spoken by @shoaib100mph! It takes a backbone to be simply uncompromisingly forthright. Time for @TheRealPCB to honestly evaluate his remarks for the betterment of Pakistan Cricket and its players. I stand by with #ShoaibAkhtar. pic.twitter.com/VuVYIYpcgi