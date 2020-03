कुछ ऐसे विराट कोहली का न्यूजीलैंड की हार का बचाव किया पूर्व कीवी कोच ने

न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन को लगता है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई सबसे अच्छी टीम थी. हेसन ने कहा कि बेशक भारत 2-0 से हार गया हो, लेकिन फिर भी भारत इस उस जमीन का दौरा करने वाली मजबूत टीम थी. हेसन को लगता है कि भारत के लिए स्थितियां काफी मुश्किल थीं. इस दौरे में मिली हार के लिए अभी तक टीम विराट को खरी-खोटी सुननी पड़ रही है. शनिवार को ही वसीम जाफर ने भारतीय टीम की तीखी आलोचना की थी. जाफर ने भारत के हार के तरीके पर सवाल उठाए थे.

