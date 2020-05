आफरीदी ने पीएम मोदी के खिलाफ उगला फिर से जहर, तो गौतम गंभीर ने किया पलटवार, बोले कि....

अफरीदी ने हाल ही में पीओके के एक इलाके का दौरा किया, जहां वह कुछ सैनिकों और लोगों के बीच भाषणबाजी करता दिखाई पड़ रहा है. वीडियो में देखा और सुना जा सकता है कि कैसे यह फर्जी उम्रधारी क्रिकेटर मोदी के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है, जो इसकी हैसियत से कहीं आगे के हैं. जाहिर है कि इस सबसे वह अफरीदी को अपने देश के लोगों से वाहवाही मिलेगी.

बहरहाल, अफरीदी का यह वीडियो वायरल होते ही गौतम गंभीर ने शाहिद पर करारा पलटवार किया है. गंभीर ने तंज कसते हुए अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा है कि यह 16 साल शख्स कहता है कि पाकिस्तान की सात लाख सैना को बीस करोड़ लोगों का समर्थन है. पर बावजूद इसके ये पिछले सत्तर साल से कश्मीर की भीख मांग रहे हैं.

Mohammed Shahid Afridi @SAfridiOfficial abusing Our Army & PM Modi.

This video is for those urban naxals who say sports is beyond boundaries & want to build hospitals there.

Pakistan is a terrorist nation & will remain to be so.

Shame on Paki's . pic.twitter.com/v19rVs5Nqz