कुछ ऐसे गौतम गंभीर अभी भी मेरे आत्मविश्वास को रखते हैं ऊंचा, कुलदीप यादव ने कहा

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा कि पिछले साल बहुत अधिक मैचों में खेलने के कारण वह आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) 2019 में बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस बार उन्हें इस टी20 टूर्नामेंट में सफलता का पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि वह पिछली बार सही योजना नहीं बना पाये जिससे उन्हें अच्छा सबक मिला. यह चाइनामैन गेंदबाज आईपीएल 2020 में सफलता के प्रति आश्वस्त था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन अधर में लटका है. वहीं, कुलदीप यादव ने अपने करियर में गौतम गंभीर और वसीम अकरम के असर को भी बयां किया

Kuldeep Yadav "When Wasim Akram was at KKR, I would sit next to him in the dugout & ask him what he would have done in certain situations. He had a big influence on me during those early years. He also has a very good sense of humour, so it was great having him around" #Cricket