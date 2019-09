कुछ ऐसे Imam-Ul-Haq का दर्द छलका पक्षपात और भाई-भतीजावाद के आरोपों पर

पाकिस्तान के मिड्ल ऑर्डर लेफ्टी बल्लेबाज इमाम-उल-हक ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द के दिल बयां किया है. इमाम (Imam ul Haq)ने कहा कि हालिया सालों में उनकी एक छवि गढ़ दी गई है, जिसने भाई-भतीजावाद की गलत अवधारणा और एक जटिल या मुश्किल चरित्र को समझने में कमी के पहलुओं को बल प्रदान किया है. इमाम ने कहा कि छवि ऐसी गढ़ दी गई है कि महत्वकांक्षा और भावनाओं को गलती से अहंकार समझ लिया गया है. इमाम-उल-हक की सामान्य तौर पर आलोचना इस पहलू को लेकर ज्यादा होती रही है कि जो कुछ भी पोजीशन उन्हें मिली है, वह उन्हें अपने अंकल और पूर्व चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक (Inzmam Ul Haq) के कारण मिली है.

