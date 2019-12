कुछ ऐसे भारतीय प्रशंसकों ने अब्दुल रज्जाक को बुमराह के बयान पर सुनायी खरी-खरी

खास बातें हे रज्जाक ! जुबां संभाल के ! बुमराह पर वार, भारतीयों का पलटवार! यूं ही करारा जवाब मिलेगा !!

पाकिस्तानी पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ऐसा लगता है कि सालों बाद जागे हैं!! पिछले कई सालों से मीडिया में लापतागंज थे!! लेकिन अब लंबे समय बाद आए, तो एकदम गलत आए. आते ही विवादित बयान देना शुरू कर दिया.अब्दुल रज्जाक ने वीरवार को भारतीय सीमर जसप्रीत बुमराह को 'बच्चा गेंदबाज' तो भारतीय प्रशंसकों में मानो कोहराम मच गया. रज्जाक की यह 'गंदी बात' बहुत ही नागवार गुजरी और इन प्रशंसकों ने अपने ही अंदाज में अब्दुल रज्जाक पर अपना गुस्सा उतारा है.

Jasprit Bumrah on Abdul Razzaq:



"Our Hardik Pandya is better than you fraud. And try facing me once in a net session without your abdominal guard. Then you will forever forget about baby." pic.twitter.com/apTLGuhzDM — Cricket Times (@CrickeTimes) December 4, 2019

सौरभ नाम के एक प्रशंसक ने अब्दुल रज्जाक की मैक्ग्रा के सामने उनके रिकॉर्ड की पोल खोल दी है.

Abdul Razzaq says he dominated Glenn McGrath so Bumrah is baby bowler in front of him



Abdul Razzaq vs Glenn McGrath

Tests - 20 Runs, 113 balls, 2 Outs, 10 Avg

ODIs - 39 Runs, 35 balls, 3 Outs, 13 Avg



I remember he once said Ahmed Shahzad is more talented than Sachin & Virat — Saurabh (@Boomrah_) December 4, 2019

एक भारतीय प्रंशसक ने साल 2011 वर्ल्ड कप में मुनाफ पटेल की बॉलिंग के सामने उनकी बेहाल तस्वीर पेश की

Abdul Razzaq



After Retirement: “Jasprit Bumrah is a baby bowler in front of me. I could have easily dominated & attacked him."



When he was playing: “In 2011 WC, I got out as bowled to Munaf Patel when bowling speed was 116km/hr"@sagarcasm@BijitKa00995410#AbdulRazzaqpic.twitter.com/3Bv8b6LOL6 — Kangkan Sarma (@imKangkanSarma) December 4, 2019

अमरुथ जगताप का यह ट्वीट रज्जाक तक जरूर पहुंचा होगा

एक अन्य भारतीय क्रिकेटप्रेमी ने रज्जाक के बयान को जोक ऑफ द ईयर करार दिया

वैसे एक बात साफ है कि जितनी क्रिकेट रज्जाक ने खेली या जितना अनुभव है, उसके हिसाब से इस ऑलराउंडर ने बहुत ही बचकाना बयान दिया है. और अब जब भारतीय सोशल मीडिया पर उनकी जमकर धुलाई कर रहे हैं, तो इसमें चौंकाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है.