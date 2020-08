कुछ ऐसे मिताली राज और स्मृति मंधाना ने की एमएस धोनी की जमकर सराहना

भारत की महिला एकदिवसीय टीम की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने सोमवार को हाल में संन्यास लेने वाले महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की तारीफ करते हुए दो बार विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के इस कप्तान को प्रेरणा और स्वयं में संस्थान करार दिया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सभी ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र कप्तान धोनी ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी.

The man who immortalised jersey no.7, whose sharp mind and a cool head earned him the tag of #CaptionCool , the man who fulfilled billion indian dreams by two World Cup trophies and who bid adieu in his inimitable style. Congratulations #MSDhoni on an outstanding career #Thalapic.twitter.com/3mpjVX268l