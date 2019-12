कुछ ऐसे MS Dhoni पर हुई संदेशों की बरसात क्रिकेट में 15 साल पूरा करने के लिए

अपनी कप्तानी में भारत को दो आईसीसी विश्व कप जिता चुके महेंद्र सिंह धोनी (#MS Dhoni) ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर ट्विटर पर फैन धोनी (#MS Dhoni)को बधाइयां दे रहे हैं और अब तक हजारों की संख्या में उन्हें ट्विटर पर बधाई संदेश मिल चुके हैं. एक फैन ने एक वीडियो क्लीप पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 38 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज को बधाई देते हुए लिखा, "मैदान पर इस शख्स की कमी खलती है. 15 ईयर्स ऑफ धोनिजम" इस क्लीप को अब तक 13 हजार लोग देख चुके हैं. एक अन्य फैन ने ट्विटर पर लिखा, "क्रिकेट में 15 साल पूरा करने पर एमएस धोनी को बधाई. भारत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सफल कप्तान"

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "इस शख्स की जगह लेने के लिए आपको को टीम में तीन खिलाड़ियों को लाना होगा.पहला-विकेटकीपर, दूसरा-फिनिशर और तीसरा- सटीक निर्णय लेने वाला." धोनी के एक फैन ने लिखा, "हजारों शब्द, लेकिन माही के लिए एक भावना-अविश्वसनीय" धोनी ने 23 दिसंबर, 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में पदार्पण किया था और तब से वह भारतीय टीम की लगातार सेवा करते आ रहे हैं. धोनी को भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है.

Two time worldcup winner #MSDhoni completed 15 years in International Cricket pic.twitter.com/cDJDMc6AdV

धोनी ने चाहे विकेटकीपिंग हो या बल्लेबाजी, हर तरीके से भारत को खेल के शीर्ष पर पहुंचाने में बड़ा और अहम योगदान दिया है. उनके करियर की शुरूआत अच्छी नहीं रही थी. पहले मैच में बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे. धोनी हालांकि निराश नहीं हुए और कड़ी मेहनत कर वह टीम का अहम हिस्सा बन गए और लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते गए.

Congratulations #MSDhoni for complete 15 yr in international

Cricket and feel us proud ???????????????? pic.twitter.com/qyd72evdEU