कुछ ऐसे एमएस धोनी साबित हुए थे सुशांत के लिए 'सबसे ज्यादा लकी'

सुशांत सिंह राजपूत (#SushantSinghRajput) ने अपनी पहली फिल्म यूं तो साल 2013 में काई पोचे से आगाज किया था, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान एमएस धोनी सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली साबित हुए. एमएस धोनी के जीवन पर बनी फिल्म एमएस धोनी: अनटोल्ड स्टोरी की कामयाबी के बाद सुशांत सिंह राजपूत (#SushantsinghRajpput) की पूरी जिदंगी की बदल गई. इस फिल्म के लिए सुशांत ने जमकर बहुत ही कड़ी मेहनत की थी. एमएस धोनी के किरदार को भीतर उतारने के लिए बहुत लंबा समय एमएस धोनी, पूर्व सेलेक्टर किरन मोरे सहित और कई खिलाड़ियों के समय गुजारा. और जब यह फिल्म बनकर सामने आई, तो सुशांत सिंह की एक्टिंग देखकर हर कोई हैरान रह गया. एमएस धोनी: अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह ने उम्मीद से कहीं बढ़कर दिया, तो इस फिल्म ने भी इस एक्टर को कई गुना बढ़कर दिया!!

Rip@sushant singh @Msdhoni un told strory movie very close to my heart he nailed his acting and live a Dhoni in 3 hours.... pic.twitter.com/WpPgggCVPl