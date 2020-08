पोलार्ड ने आईपीएल शुरू होने से पहले दिखाया ट्रेलर, इतना बुरा हाल किया बारबडोस का, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) शुरू होने में खासा समय है, लेकिन उससे पहले ही मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) आतिशी बल्लेबाज केरोन पोलार्ड (Kieron Pollard ) ने बाकी टीमों को जरूर बहुत ही शानदार अंदाज में मैसेज भेज दिया है! पोलार्ड (Kieron Pollard ) ने विंडीज में खेली जा रही कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) में गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए अपनी टीम ट्रिनबैगो (Trinbago Knight riders) को बारबडोस ट्राइडेंट्स (Barbados Tridents) के खिलाफ दो विकेट से जीत दिला दी. केरोन पोलार्ड (Kieran Powell) ने पुराने तेवर दिखाते हुए और आईपीएल की टीमों को संदेश भेजते हुए 28 गेंदों पर 72 रन की बेहतरीन पारी खेली.

