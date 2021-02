कुछ ऐसे न्यूजीलैंड ने पहले टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को धो डाला, मैच रिपोर्ट

डेवोन कोनवे की 59 गेंदों पर खेली गयी 99 रन की धमाकेदार पारी से न्यूजीलैंड ने सोमवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 53 रन से हराया. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे कोनवे ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया. उन्होंने उस समय क्रीज पर कदम रखा जब न्यूजीलैंड का स्कोर दो विकेट पर 11 रन था. उनकी नाबाद पारी से टास जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिये उतरी न्यूजीलैंड की टीम पांच विकेट पर 184 रन बनाने में सफल रही. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 17.3 ओवर में 131 रन पर आउट हो गयी. इस तरह से न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनायी. न्यूजीलैंड की तरफ से स्पिनर ईश सोढ़ी ने 28 रन देकर चार विकेट लिये.

Congratulations @BLACKCAPS on a fantastic win by 53 runs to take an unassailable lead in the series by 1-0. #DevonConway was magnificent for his 99* to take his team to 184/5 & then bowlers were on point to bundle out Aussies for 131. #NZvsAUSpic.twitter.com/17eEhFwngt