केएल राहुल और ऋषभ पंत ने गंवा दिया 'आखिरी मौका'

बेन डकेट (70) के नाबाद अर्धशतक के दम पर इंग्लैंड लॉयंस ने वीरवार को खेले गए आखिरी अनाधिकारिक वनडे (5th unofficial ODI, England Lions tour of India) मैच में इंडिया-ए (India A) को एक विकेट से हरा दिया. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भले ही इंग्लैंड लॉयंस ने जीत हासिल की हो, लेकिन पांच मैचों की इस सीरीज को इंडिया-ए ने 4-1 से अपने नाम कर लिया. इंडिया-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी में 120 रनों का स्कोर बनाया. टीम की पारी की शुरुआत बेहद खराब हुई. भारत के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और लोकेश राहुल (KL Rahul) के पास एक और बेहतरीन पारी खेलकर प्रभावित करने का अच्छा मौका था, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यह मौका गंवा दिया.

