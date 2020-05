कुछ ऐसे बायन लारा को सचिन सहित भारतीय दिग्गजों ने दी 51वें जन्मदिन पर बधाई

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 400 रन (नाबाद) का रिकॉर्ड बनाने वाले वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा शनिवार को 51 साल के हो गए. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के जरिये इस खेल के महानतम बल्लेबाजों में शुमार इस खिलाड़ी को बधाई दी.तेंदुलकर ने ट्विटर पर लारा के साथ हाल ही की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘‘मेरे साथी टॉरियन (वृषभ राशि) को जन्मदिन की शुभकामनाएं. हाल ही में आपके साथ खेलकर अच्छा लगा था. प्रिंस आपसे जल्द मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखे.'

Wishing my fellow Taurean a very happy birthday. Was great fun catching up with you recently. Have a great one, Prince! Look forward to seeing you soon. Take care. pic.twitter.com/LJSvdbQ6l6