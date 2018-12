कुछ ऐसे सचिन तेंदुलकर सांता क्लॉस बनकर आए..और सबका दिल लूट लिया

सचिन तेंदुलकर जब कुछ भी करते हैं, तो पूरे दिल के साथ करते हैं. कुछ अलग तरीके से करते हैं. उनके तरीके चौंका देते हैं. हैरान कर देते हैं. कुछ ऐसा ही मास्टर ब्लास्टर ने क्रिसमस डे (xmas day) के मौके पर भी कुछ ऐसा किया, सचिन का अंदाज पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा बन गया. अपने इस अंदाज से सचिन ने बच्चों का ही नहीं, बल्कि बड़ों-बड़ों का दिल जीत लिया. हर कोई सचिन तेंदुलकर की इस अदा का मुरीद होकर रह गया.

वैसे पहले भी कई क्रिसमस डे आए हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर का यह रूप पहली ही बार दिखाई पड़ा है. शायद वजह यह है कि तेंदुलकर सक्रिय क्रिकेट से दूर हैं. इन दिनों उनके पास समय है. ऐसे में सचिन हर संभव त्यौहार मनाने का पूरा प्रयास करते हैं, सभी सामाजिक समारोहों में हिस्सा लेते हैं. और शादी-ब्याह की भागीदारी में भी पीछे नहीं ही रहते.

बहरहाल, खुशी बच्चों के चेहरों और तमाम गतविधियों से ये टपक रही थीं. सचिन ने भी बच्चों के साथ डांस किया, गाना गाया. और अपने साथ लाए ढेरों गिफ्ट बच्चों को बांटे. वाह भाई मास्टर वाह! क्या शानदार स्ट्रोक लगाया है. भारत रत्न ने ऐसा स्ट्रोक जड़ा कि सभी सेलीब्रिटियों हो गईं चारों खाने चित.

