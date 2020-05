कुछ ऐसे सचिन तेंदुलकर ने की चार हजार गरीब लोगों की मदद

दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोविड-19 महामारी से परेशानी का सामना कर रहे 4,000 गरीब लोगों की आर्थिक मदद की. मास्टर ब्लास्टर ने हालांकि मदद के तौर पर कितनी राशि दी है इसका पता नहीं चला। तेंदुलकर ने यह दान मुंबई की गैर सरकारी संगठन ‘हाई5'को दिया. उम्मीद है किें सचिन के इस कदम के बाद क्रिकेटरों की तरफ से हो रही उस मदद को भी गति मिलेगी, जो शुरुआत में काफी स्पीड दिखाने के बाद धीमी पड़ गई है.

