कुछ ऐसे सचिन, सौरव सहित कई दिग्गजों ने दी राजिंदर गोयल को श्रृद्धांजलि

तेंदुलकर ने उनके निधन पर ट्वीट किया, ‘‘राजिंदर गोयल जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं. वह भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज थे जिन्होंने रणजी ट्राफी में 600 से अधिक विकेट लिए. मैं उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.'

Saddened to hear about the passing away of Rajinder Goel ji! He was a stalwart of Indian Domestic Cricket picking up more than 600 wickets in the Ranji Trophy.

May his soul Rest in Peace and my heartfelt condolences to his near and dear ones. pic.twitter.com/hqDoSsoL5y — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 22, 2020

बीसीसीआई ने बयान जारी करके गोयल के निधन पर शोक जताया. पूर्व कप्तान और अब बोर्ड अध्यक्ष गांगुली ने बीसीसीआई के बयान में कहा, ‘‘भारतीय क्रिकेट समुदाय ने घरेलू क्रिकेट की हस्ती को गंवा दिया. उनके शानदार रिकॉर्ड इसके गवाह हैं कि वह अपनी कला में कितने माहिर थे. उनका करियर 25 साल से अधिक समय तक चला और वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे जिससे खेल के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता का पता चलता है.'

We've lost a legend in Rajinder Goel Ji. Him being the highest wicket-taker in the history of Ranji Trophy, speaks volumes about the career he had. Wishing all the strength to his family and loved ones. ???????? — Virat Kohli (@imVkohli) June 22, 2020

भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी उन्हें अपनी कला में माहिर क्रिकेटर बताया. उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ‘‘राजिंदर गोयल जी की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता हूं. वह अपनी कला के माहिर थे. उनकी लाइन व लेंथ शानदार थी. वह बहुत अच्छे इंसान थे.' बायें हाथ के स्पिनर गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से खेलते हुए 157 मैचों में 750 विकेट लिए.

BCCI mourns the sad demise of Shri Rajinder Goel.https://t.co/DeGS2mvsXIpic.twitter.com/2v6EwfTKXy — BCCI (@BCCI) June 21, 2020

बेदी ने ट्वीट किया, ‘‘मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें राजिंदर गोयल सबसे अधिक संतोषी इंसान थे. मैं अपने मुश्किल दिनों में संतोष की उनकी भावना से ईर्ष्या करता था. ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे गोयली. आपने रणजी ट्रॉफी को जीवंत रखने के लिये अपनी जी जान लगा दी.'

Man with the most Ranji Trophy wickets & a domestic stalwart Rajinder Goel is no more. Picked 750 First-Class wickets yet never played for India. A dacoit wrote to him congratulating him on picking 600 Ranji Trophy wickets. Goel ji was happy & even replied to him #RIP sir pic.twitter.com/m3cXcBIX8F — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 21, 2020

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर ने कहा कि वह गोयल के गेंदबाजी रिकार्ड से हैरान हैं. भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘रणजी ट्राफी के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले राजिंदर गोयल के निधन से बेहद दुखी हूं। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना'