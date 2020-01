कुछ ऐसे शिखर धवन ने कप्तान विराट कोहली को दे दी 'बड़ी टेंशन'

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में इस सीरीज के जरिए वापसी करने वाले शिखर धवन (Ind vs SL 3rd T20I) ने शानदार अर्द्दशतक बनाकर अपने बचपन के दोस्त और कप्तान विराट कोहली को बड़ी टेंशन दे दी है. पिछले दिनों शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के चोटिल होने के बाद धवन की जगह पर केएल राहुल (KL Rahul) ने कुछ बेहतरीन पारियां खेल कर कब्जा जमा लिया था. अब जहां एक छोर पर रोहित शर्मा की जगह सुरक्षित है, तो वहीं दूसरे छोर पर अब मुकाबला केएल राहुल और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के बीच हो चला है. यह मुकाबला एक तरह से अच्छा है. और इतना साफ है कि जब भारत अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा, तो कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को ओपनरों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी चिंता न करने के पीछे ही असल चिंता छिपी है!!

Two opening slots and three consistent openers? Trust @SDhawan25 to not take unnecessary stress His job is to score runs and he is happy doing that. #TeamIndia#INDvSLpic.twitter.com/qYHicVBTDT