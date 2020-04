कुछ ऐसे सौरव गांगुली ने की दस हजार लोगों के खाने के इंतजाम में मदद

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) इन दिनों अपने शहर में कोरोनावायरस (Coronavirus) से प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं. वह बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष भी इस मदद में योगदान दे रहे हैं और निजी रूप से भी. अब सौरव ने इस्कॉन के कोलकाता केंद्र की मदद करके करीब 10,000 लोगों के भोजन का इंतजाम किया है. कोलकाता इस्कॉन रोज करीब दस हजार लोगों को भोजन दे रहा था. मास्क और दस्ताने पहनकर भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान ने इस्कॉन आकर मदद का वादा किया.

Sourav Ganguly visits ISKCON temple in Kolkata, distributes ration to needy amid coronavirus crisis. The donation by Ganguly will be able to feed as many as 20,000 people in the state.

