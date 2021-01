दिग्गजों और साथियों ने कुछ ऐसे दी चेतेश्वर पुजारा को जन्मदिन की बधाई

ऐसा हो नहीं सकता कि सचिन किसी भी खिलाड़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना भूल जाएं

Wishing you a very happy birthday, Cheteshwar!



Have a year full of happiness and good health. Keep playing the way you always do. pic.twitter.com/5GIMoqMHWR — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 25, 2021

कैफ का भी अपना एक अंदाज बन गया है कोई बात कहने का

Warrior Prince Puji, Happy birthday. Some superheroes don't wear cape to work @cheteshwar1pic.twitter.com/zgAG7poGEw — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 25, 2021

सहवाग ने जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा है कि जब पुजारा खेलते हैं, तो गेंदबाजों का कैसा हाल होता है

Happy Birthday to a wonderful selfless cricketer,his contributions cannot be measured only in runs- @cheteshwar1 .



Has been as solid as a Wall,

When he bats, this is Bowlers ka Haal. pic.twitter.com/PCIpQVjxLC — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 25, 2021

वर्तमान साथियों ने भी पुजारा को बधाई दी है.

रुद्र प्रताप सिंह ने भी बधाई देते हुए चेतेश्वर के खास गुण की चर्चा की.

The only 'common factor' in back to back series wins in Australia! #HappyBirthdayPujara You have proved to the new generation that not only quality of runs but spending quality time at crease is as important. Have a great year ahead #CheteshwarPujara@cheteshwar1pic.twitter.com/dvQU08hdFc — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) January 25, 2021

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.