विराट के पापा बनने से जुड़ी खबर आयी, तो तैमूर से ऐसे होने लगी तुलना, सोशल मीडिया पर छाए फनी मीम्स

इस प्रशंसक ने मीडिया के आने वाले नजरिए को इस तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश की है

#virushka



After listening Virat Kohli and Anushka Sharma having baby



Media attention to Pandya child and taimur : pic.twitter.com/7G5DXOs3px — Tonishark (@Tonishark3) August 27, 2020

यह तस्वीर आपको समझाने और बताने के लिए काफी है..

#ViratKohli

After getting the news about #Virushka — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) August 27, 2020

Taimur ryt now - pic.twitter.com/75c8bS3uWd

इस प्रशसंक ने मजाक में कहने की कोशिश की है कि तैमूर के मन में क्या चल रहा होगा..!!

*When you see Taimur is also trending along with #virushka * pic.twitter.com/BkSPNx0PAV — Shivani (@meme_ki_diwani) August 27, 2020

ये देखिए कि तैमूर विराट से खफा हो गए हैं !!

यहां गंभीर प्रशंसक भी हैं, जो मजाकिया मीम्स बनाने वालों को नसीहत दे रहे हैं

Taimur peaked when he was a baby. That's literally the worst time to peak in life. — Ishita Yadav (@IshitaYadav) August 27, 2020

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.