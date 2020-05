कुछ ऐसे विराट कोहली ने पुलिस को सम्मान देने के लिए बदली अपनी डीपी

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कोविड-19 महामारी के दौरान जान जोखिम में डाल कर अपने काम पर मुस्तैद रहने वाली पुलिस की तारीफ करते हुए ट्विटर पर अपनी डीपी (प्रदर्शित तस्वीर) में महाराष्ट्र पुलिस का प्रतीक चिह्न लगाया है. कोहली ने मुश्किल के हर समय में नागरिकों की मदद के लिए महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ करते हुए लोगों से सोशल मीडिया में अपनी डीपी पर पुलिस का प्रतीक चिह्न को लगाने का आग्रह किया.

Maharashtra Police has stood by citizens through calamities, attacks & disasters. Today as they lead the war against Corona on the streets, I've decided to celebrate them by changing my DP here on Twitter to the Maharashtra Police logo. Join me in this endeavour. ????????