नेशनल डॉक्टर्स-डे पर विराट कोहली ने कुछ इस अंदाज में किया देश भर के डॉक्टरों को सलाम

आज नेशनल डॉक्टर्स-डे (#NationalDoctorsday) है और इस दिन को मनाने और डॉक्टर्स की अहमियत और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का इस दौर से बेहतर समय नहीं हो सकता! वास्तव में यह कोरोनाकाल ही है, जिसने न केवल सभी लोगों की नजरों में डॉक्टर्स का कद ऊंचा हुआ है, बल्कि उन्होंने सभी से अपने लिए सम्मान भी बटोरा है. कोरोनाकाल में डॉक्टर्स लोगों के इलाज के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं. सेलीब्रिटयों ने भी सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों के योगदान को जमकर सराहा है. और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने नेशनल डॉक्टर्स-डे (#NationalDoctorsday) के मौके पर डॉक्टरों को सलाम किया है!

Not just today but everyday we should celebrate the spirit of our doctors and health care workers. Thank you for your commitment towards helping so many people. I salute your spirit and dedication. #NationalDoctorsDay ????????