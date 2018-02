कुछ ऐसे विराट कोहली टी-20 में खिलाड़ियों को बना रहे हैं एक चैंपियन टीम

खास बातें ये आंकड़े कुछ कहते हैं! टीम इंडिया का यह अंदाज नया है! ये 5 जीत बदलते चरित्र की कहानी है!

Picture perfect post a 5-1 series victory. Congratulations to the bunch that made it possible #TeamIndia#SAvINDpic.twitter.com/W0Cy2KUeKv — BCCI (@BCCI) February 16, 2018

India were presented the ICC Test Championship Mace following the conclusion of the #SAvIND T20I series after holding on to the top spot in the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings!



READ ➡️ https://t.co/AEUQdL7A0Opic.twitter.com/lCPlBmMO7A — ICC (@ICC) February 24, 2018

भारतीय कप्तान विराट कोहली अपनी कप्तानी में टीम इंडिया में वास्तव में चैंपियन का गुण भर दिया है. कम से कम टीम का हालिया प्रदर्शन तो यही साबित करता है. यह सही है कि वनडे सीरीज से दक्षिण अफ्रीकी टीम के कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए, लेकिन टेस्ट सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद आखिर में सीरीज का समापन 8-4 के साथ करना बताता है कि यह टीम हार मानने को तो बिल्कुल भी राजी नहीं है.वैसे यह सही है कि आखिरी मैच में कप्तान रोहित शर्मा थे. और उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी बना डाला. दरअसल रोहित शर्मा कुल मिलाकर ऐसे पहले भारतीय और कुल छठे एशियाई हो गए हैं, जिन्होंने विदेशी धरती पर अपनी कप्तानी में पहला टी-20 मुकाबला जीता. लेकिन यह विराट कोहली ही हैं, जो ड्रेसिंग रूप में बैठे रहने भर से ही खिलाड़ियों के भीतर गजब की ऊर्जा भर देते हैं. यह विराट कोहली ही हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन और मैदान पर अंदाज से खिलाड़ियों का नजरिया ही बदल दिया है.

A message for all India fans from @imVkohli after India retained the ICC Test Championship Mace as the number one Test side! pic.twitter.com/vEVNrfcsZB — ICC (@ICC) February 25, 2018

टी-20 में पिछले दो साल के खास आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि विराट कोहली ने टीम का चरित्र कैसे बदल दिया है. आंकड़े बताते हैं कि भले ही यह खेल का सबसे छोटा फॉर्मेट हो, लेकिन टीम इंडिया इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने के लिए राजी नहीं है. भारत ने पिछले दो सालों में खास हालात में सामने वाली टीमों को हराया. चलिए पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं. हालात खास की बात बाद में करेंगे. पहले जानिए भारत ने खास हालात में किसे और कब हराया.ये ऊपर के सभी पांच मैच वेरी-वेरी स्पेशल हैं. दरअसल ये सभी पांच मैच सीरीज डिसाइडर रहे हैं. मतलब जब टी-20 सीरीज में बराबर थी, तब टीम इंडिया ने आखिरी मैच में सामने वाली टीम पर पलटवार करते हुए सीरीज अपनी झोली में डाल ली. हालात विशेष में दर्ज की गई पांच जीत. तो बदल रही है टीम इंडिया या नहीं. कम से कम टी-20 में तो यह कहा ही जा सकता है.