कुछ ऐसे विराट कोहली ने खुद को साबित किया "चेजिंग मास्टर" और...

क्रिकेट में अगर बीता एक दशक देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ियों के जाने से उभरे सूनेपन को किसी खिलाड़ी ने सही मायने में भरा है तो वो हैं भारत के मौजूदा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli). इस बल्लेबाज ने बीते एक दशक में रिकार्ड बुक को नए सिरे से लिखा और उसमें अपने लिए एक नई तहरीर तैयार की है. ऐसे में इस रिकार्ड बुक में उनके लिखे अध्याय का नाम अगर 'चेज मास्टर' रखा जाए तो शायद ही किसी को एतराज होगा. रनों का पीछा करते हुए कोहली (Virat Kohli) का बल्ला अलग भाषा बोलता है. इसकी बानगी साल 2019 के भारत के आखिरी वनडे में देखी गई. विंडीज ने बाराबाती स्टेडियम में भारत को 316 रनों का विशाल लक्ष्य दिया. भारत को अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन अनुभवहीन मध्यक्रम ने जल्दी विकेट गंवा कर कोहली को फिर मौका दिया कि चेज मास्टर अपने अध्याय में एक और चैप्टर लिखे. कोहली चूके नहीं और 85 रन बनाए और टीम की जीत दिलाकर साल का अंत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में करने में सफल रहे.

"Hold On!!

Virat Kohli too has 3 tags crossing 100k+ tweets This Year:(2019)



616K Birthday Trend

174K Advance Birthday Trend

110K anniversary trend"



Do Check Next Time Before Tweeting Any Thing.... https://t.co/rwXZIhrECdpic.twitter.com/kX3LODAfW7